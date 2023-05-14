المغرب يحسم التأهل إلى نهائي كان أقل من 17 سنة

حسم منتخب المغرب تأهله رسميا إلى نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بعد الفوز أمام منتخب مالي بضربات الترجيح.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة بين الطرفين في اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد حملاوي، رغم أنها لم تشهد تسجيل هدف شخصي لأحد المنتخبين.

وسيواجه منتخب المغرب نظيره منتخب السنغال في قمة نهائي الكان الذي احتضنته الجزائر وسط احترافية كبيرة.

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