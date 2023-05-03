المغرب يحسم مواجهة نيجيريا في كان أقل من 17 سنة

تمكن منتخب المغرب من الفوز أمام نيجيريا بهدف مقابل صفر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وجرت المباراة ضمن منافسة إفريقيا لأقل من 17 سنة وسط إثارة كبيرة بين الطرفين،كما عرفت حضور جمهور لابأس به. خاصة من أبناء الجسور المعلقة.

وكان منتخب المغرب قد فاز على جنوب إفريقيا في المباراة الماضية التي جرت بملعب الشهيد حملاوي كذلك.

كما ستكون له الفرصة للتنقل إلى مدينة عنابة لمواجهة الخصم المقبل بملعب 19 ماي.

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