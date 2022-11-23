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الرياضة

المغرب يخطف تعادلا ثمينا امام كرواتيا في مونديال قطر

بقلم عزيز طالبي
المغرب يخطف تعادلا ثمينا امام كرواتيا في مونديال قطر
المغرب
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انهى منتخب المغرب مباراة كرواتيا بالتعادل السلبي وسط اداء و مستوى جيّد من قبل المهاجم زياش و زملائه.

وعرفت المباراة التي جرت بملعب “البيت” تألق متوسط الميدان الهجومي لمنتخب كرواتيا مودريتش، لكنه لم يفلح في قيادة زملائه للفوز.
كما شهدت المواجهة منح سفيان مرابط البطاقة الصفراء في الدقيقة 78 من عمر المواجهة القوية و المثيرة.

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