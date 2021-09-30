المغرب يخطف حارس تشيلسي من المنتخب الجزائري

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من خطف الموهبة الجزائرية “سامي تلمساني” حارس نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي اختار اللعب للمنتخب المغربي بالرغم من أن والده جزائري وأمه مغربية.

وكشفت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن حارس نادي تشيلسي قد رفض العروض التي تقدم بها الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مفضلا تمثيل المنتخب المغربي.

وقال تلمساني في تصريح لجريدة المنتخب المغربية: “أنا فخور بتمثيل قميص المنتخب المغربي”.