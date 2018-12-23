المغرب يرفض دخول طائرة تحمل 148 مناصر لشبيبة الساورة !

حرمهم من مساندة فريقهم أمام اتحاد طنجة في رابطة أبطال إفريقيا

الخارجية المغربية تدخلت رغم امتلاك الطائرة الخاصة ترخيصا

منعت السلطات المغربية، ممثلة في وزارة الخارجية، أنصار شبيبة الساورة من التنقل، سهرة أمس، إلى المغرب، لمساندة فريقهم اليوم في مواجهته التي ستجمعه باتحاد طنجة المغربي.

حيث كانت كل الأمور تسير على ما يرام، من خلال قيام لجنة أنصار شبيبة الساورة، بالتنسيق مع السلطات الولائية لبشار، ووكالة السياحة والأسفار، والخطوط الجوية الجزائرية وكذلك السلطات الجزائرية، بكل الإجراءات لضمان تنقل حوالي 148 مناصر للشبيبة سهرة أمس، في طائرة خاصة إلى المغرب، بما في ذلك أخذ الرخصة اللازمة من السلطات المغربية.

قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، أين تم إعلام الأنصار بإلغاء الرحلة بعد تدخل وزارة الخارجية المغربية، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل بخصوص هذا القرار وإن كان له علاقة برفض السلطات الجزائرية دخول الطائرة التي كانت تنقل أنصار إتحاد طنجة، الأسبوع الماضي، الأراضي الجزائرية.

ولو أن الأمور كانت واضحة، باعتبار شركة الطيران التي كانت ستقل أنصار إتحاد طنجة غير معتمدة في الجزائر، عكس شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت ستقل أنصار شبيبة الساورة، أمس، إلى المغرب، وهي المعتمدة من طرف السلطات المغربية ولها عدة رحلات إلى هناك طيلة العام.

باقلاب رئيس لجنة الأنصار لـ«النهار»: «إلغاء الرحلة غير منطقى ولا ندري سبب هذا القرار»

وقصد توضيح الأمور كان لـ«النهار» اتصال هاتفي مع رئيس لجنة أنصار شبيبة الساورة، باقلاب، الذي قال: «قمنا كلجنة الأنصار وبمرافقة من السلطات المحلية لولاية بشار، بكافة الإجراءات اللازمة والقانونية لضمان تنقل أنصارنا إلى المغرب، عبر وكالة سياحية ببشار، حيث تمت برمجة رحلة جوية خاصة من مطار بشار باتجاه الدار البيضاء المغربية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بعد حصول السلطات الجزائرية من نظيرتها المغربية على رخصة تسمح بذلك، لنتفاجأ في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بإعلامنا بقرار رفض وزارة الخارجية المغربية لهذه الرحلة وإلغائها، لأسباب تبقى مجهولة».