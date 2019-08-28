المغرب يستعين بالخيول تحضيرا لمباراة الجزائر

مايزال المنتخب الغربي المحلي لكرة القدم يواصل استعداداته لملاقاة نظيره الجزائري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين “شان”.

وكان المحلي المغربي قد دخل معسكرا تدريبيا مغلقا، الأسبوع المنصرم، تحت إشراف الحسين عموتة بالصخيرات، بحضور 32 لاعبا.

وسيلعب اسود الأطلس مباراة ودية أمام منتخب بوركينافاسو في 8 سبتمبر الداخل، تحضيرا لمباراة تشاكر في 20 سبتمبر ضد الخضر.

وسيغيب عن ودية منتخب “الخيول” ثلاثي الرجاء، الزنيتي، بانون وبوطيب، وثنائي الوداد الكرتي والتكناوتي، إضافة لمدافع أكادير باعدي.

وتجدر الإشارة أن جمال بلماضي قد إنسحب دون سابق إنذار من الإشراف على المحليين، لتضطر “الفاف” الإستعانة بخدمات الفرنسي لودوفيك باتيلي.