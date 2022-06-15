المغرب يستفز الفلسطينيين بالمشاركة في دورة رياضية للصهاينة بالأراضي المحتلة

أعلنت المغرب مشاركتها في دورة للمصارعة ينضمها الكيان الصهيوني، بالأراضي المحتلة، ليواصل بذلك المغرب استفزازاته للشعب الفلسطيني.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، خبر إعلان رئيس الاتحاد المغربي للمصارعة، فؤاد مسكوت، مشاركة مصارعيين مغاربة في هذه الدورة.

كما بعث فؤاد مسكوت، برسالة للكيان الصهيوني، مؤكدا مشاركة المغرب في الدورة المقررة يومي 25 و26 أوت المقبل.

وبرر فؤاد مسكوت، في رسالته، مشاركة المغرب في هذه الدورة، بالقول “الرياضة كانت دائما أداء للسلام العالمي والصداقة بين الشعوب”.

يأتي هذا في وقت يندد فيه العديد من المغاربة الأحرار، عبر جمعيات ومنظمات، بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.