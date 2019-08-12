المغرب يستقدم عملاء من الأمن والمخابرات إلى المنطقة العازلة بالكركارات والرئيس الصحراوي يراسل الأمين العام للأمم المتحدة

نبه الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى قلقه الشديد.

إثر إقدام سلطات الاحتلال المغربية على جلب مجموعة من عملاء الأمن والمخابرات المغربية وإسكانهم في موقع قرب “الطريق المعبد” الذي أقامه المغرب بشكل غير قانوني عبر المنطقة العازلة في منطقة الكركارات جنوب الصحراء الغربية .

كما قامت السلطات المغربية مؤخراً ببناء كوخ لإيواء المجموعة المذكورة ؛ وهي على وشك تشييد مبانٍ غير قانونية إضافية في المنطقة.

وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته أن وجود عملاء مغاربة في المنطقة العازلة يعد انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1.

وهو أيضاً عمل استفزازي ومزعزع للاستقرار من شأنه أن يؤجج الوضع المتوتر أصلاً ويزيد من تهديد الأمن في المنطقة.

ودعا إبراهيم غالي مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بحزم في وجه محاولة المغرب الجديدة تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة.

مؤكدا أنه إذا لم يتم كبح جماح هذه الأعمال المغربية فإنها ستهدد السلام والأمن في الإقليم وتقوض عملية الأمم المتحدة للسلام الهشة أساساً في الصحراء الغربية.