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المغرب يسيل العرق البارد لبطل أوروبا وينهزم بشرف

الرياضة
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المغرب يسيل العرق البارد لبطل أوروبا وينهزم بشرف
بقلم يونس رزيق

خسر المنتخب المغربي مباراته الثانية على التوالي أمام البرتغال لحساب المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا وإلى غاية الـ15 من شهر جويلية المقبل.

وقدم أشبال المدرب الفرنسي هيرفي رونار مباراة بطولية أمام بطل أوروبا ظهيرة اليوم الأربعاء، بالرغم من الهزيمة المسجلة بنتيجة 1-0.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ4 برأسية قاتلة داخل شباك الحارس المغربي منير المحمدي.

وفقد المنتخب المغربي حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني بإحتلاله المركز الأخير برصيد 0 نقطة، فيما يحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة الثانية مؤقتا برصيد 4 نقاط، في انتظار المباراة التي ستجمع المنتخب الإيراني أمام نظيره الإسباني.

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