المغرب يشن حملة اتهامات جديدة ضد الجزائر

فتحت السلطات المغربية مجددا النار على الجزائر، بتوجيهها عدة اتهامات جديدة فيما يخص الصحراء الغربية.

ووصفت الخارجية المغربية، حفل احياء جبهة البوليساريو للذكرى الـ45 من تأسيسها في تيفاريتي بالاستفزازي.

وقالت إن “المملكة المغربية تدين بشدة الممارسات الاستفزازية الأخيرة التي تقوم البوليساريو في تيفاريتي”.

وهاجم المغرب،الجزائر في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية،بقوله إن هذا التصعيد،يتم بتواطؤ بلد جار،الذي يعتبر عضو في اتحاد المغرب العربي.

ويظن نظام المخزن،أن الجزائر خرقت عديد من الاتفاقيات،حيث كتبت في عدة تغريدات على التويتر،أن الجزائر،خرقت الميثاق مرتين بإغلاق الحدود،واستقبال البوليساريو.