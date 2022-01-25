المغرب يضمن التأهل لربع نهائي الكان

ضمن سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب المغرب التأهل للدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تأهل أسود الأطلس جاء بعد الفوز على مالاوي بهدفين لهدف وحيد في لقاء الدور ثمن النهائي.

ومنح اللاعب غابادينهو مهانغو التقدم لمالاوي في الدقيقة ال7 بتسديدة من قرابة وسط الميدان.

قبل أن يُعدل يوسف النصيري النتيجة في الدقيقة ال45+2 ويُضيف أشرف حكيمي الثاني في الدقيقة ال70.

ولُعبت المواجهة التي تدخل لحساب الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بملعب أحمدو أهيدجو.