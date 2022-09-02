المغرب يطيح بـ “الفراعنة” ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

تمكّن منتخب المغرب لأقل من 17 سنة من الفوز على منتخب مصر في مباراة ربع النهائي من منافسة كأس العرب التي تحتضنها الجزائر.

و قطع المنتخب المغربي تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب “الفراعنة” في مبارة قوية و شيقة من الطرفين.

كما تأهلت عدد من المنتخبات إلى ذات الدور أبرزهم المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب اليمن الذي يعتبر مفاجأة الدورة.

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