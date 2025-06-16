كشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، جيلبار كولارن، عن عرض نظام المخزن تقديم مساعدات إنسانية للكيان الصهيوني بعد الضربات الصاروخية الإيرانية.

وكتب جيلبار كولارن على صفحته بمنصة “إيكس”: “المغرب يعلن استعداده لتقديم مساعدات إنسانية لإسرائيل.. في المغرب هناك شعب عظيم بملك عظيم!”.

وتبوأ جيلبار كولار، منصب نائب في البرلمان الأوروبي من جويلية 2019 إلى جويلية 2024.

هذا ودخلت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا.

وارتفعت حصيلة الضحايا في إيران إلى 224 شهيدا، وفقا لوزارة الصحة الإيرانية، فيما سجلت إسرائيل 24 قتيلا و592 جريحا، بينهم عشرة في حالة حرجة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية صباح الإثنين.