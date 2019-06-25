المغرب يعلن مشاركته في “مؤتمر البحرين”

أعلن المغرب مشاركته في “مؤتمر البحرين” الاقتصادي، رسميا، و المقرر عقده اليوم وغدا في المنامة، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أمس الاثنين، أن “مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية، سيمثل المغرب في المؤتمر”.

ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المسؤول، لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

وتظاهر الآلاف من المغربيين، الأحد،في شوارع الرباط، للتعبير عن رفضهم لخطة السلام في الشرق الأوسط.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام، تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين.