المغرب يفشل في فرض ملاعب الصحراء الغربية المحتلة لاحتضان “الكان” ويقدّم ملاعب بطاقة استيعاب “كوزينة”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، قائمة الملاعب التي تم اعتمادها رسميا لاحتضان مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة بالمغرب.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف”، فقد تم اعتماد 9 ملاعب، تتوزع على 6 مدن مغربية هي: الرباط، مراكش، الدار البيضاء، فاس، طنجة، وأغادير، لاحتضان مباريات نهائيات “كان 2025”.

ومن خلال اعتماد هذه الملاعب تكون “الكاف”، قد أفشلت محاولة الجامعة المغربية، بقيادة فوزي لقجع، في إدارج ملاعب بالصحراء الغربية المحتلة، ضمن بطولة “كان 2025”.

يأتي هذا في وقت سعى المغرب في العديد من المناسبات الرياضية السابقة، لمحاولة تنظيمها داخل الأراضي الصحراوية المحتلة. في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على المنظمات الدولية الرياضية.

وحسب التفاصيل التي كشفت عنها “الكاف” بخصوص الملاعب التي تم اعتمادها لـ”كان 2025″. أثبت المغرب مجددا محدوديته من ناحية الهياكل القاعدية الرياضية، في احتضان عرس كروي إفريقي كبير بحجم نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وباستثناء ملعبي “مولاي عبد الله”ّ، و”الملعب الكبير بطنجة”، لا تتعدى سعة الملاعب الأخرى 45 ألف متفرج. إذ ضمت قائمة الملاعب التسعة: ملعب “البريد” بالرباط الذي لا تتجاوز طاقة استيعابه 18 ألف متفرج. إلى جانب ملعبين آخرين بالرباط لا تتجاوز طاقة استيعابهما 21 ألف و22 ألف متفرج.

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