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الرياضة

المغرب يفوز أمام زامبيا بهدف نظيف في الكان

بقلم عزيز طالبي
المغرب يفوز أمام زامبيا بهدف نظيف في الكان
المغرب
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تمكن منتخب المغرب من الفوز بهدف مقابل صفر أمام منتخب زامبيا الذي سجله حكيم زياش في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وجرت المباراة، اليوم الأربعاء، بملعب “لاورينت بوكو” التي شهدت تفوق المغرب الذي تأهل إلى الدور 16 من منافسة كأس أمم افريقيا.

و سيواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا الذي أقصي منتخب تونس، اليوم الأربعاء من المنافسة، حيث ستكون المباراة قوية ومثيرة.

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