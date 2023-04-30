المغرب يفوز على جنوب إفريقيا بثنائية في كان أقل من 17 سنة

فاز منتخب المغرب بثنائية نظيفة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي جرت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وعرفت المباراة حضور جماهيري متوسط، وخاصة من الأنصار الجزائريين وأبناء قسنطينة الذي فضّلوا متابعة المباراة من المدرجّات.

واستهل منتخب المغرب بدايته المثالية بالفوز أمام جنوب إفريقيا الذي يعتبر أحد المنتخبات المرشّحة بقوة للذهاب بعيد في المنافسة الإفريقية التي تجري بالجزائر.

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