المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية ويمنع احتفالات نهاية السنة

أعلن المغرب عن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 جانفي 2022، بعد انتشار أوميكرون وتسجيل 28 حالة.

وانطلقت رحلات العودة الخاصة للمغاربة في الخارج في 15 ديسمبر وانتهت الخميس 23 ديسمبر بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقها.

من الآن فصاعدًا، يُسمح فقط برحلات العودة من المغرب، خاصة إلى فرنسا.

وسبق أن قرر المغرب تعليق جميع الرحلات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الاثنين 29 نوفمبر الساعة 11:59 ليلا. وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

وأعلنت الحكومة المغربية، امس الخميس، عن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 31 جانفي 2022.

وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.

وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير “منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية. ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة”.

وأضاف البيان أن من بين التدابير “إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا”. وبحسب البيان قررت الحكومة “حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا”.

وشددت الحكومة المغربية في بيانها على أن خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما ومستمرا. وأكدت على أن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية. وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية”.

كما أعلنت السلطات المغربية، مؤخرا، استمرار العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة. حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل مواجهة جائحة كورونا.