المغرب يمضي في التطبيع ويفتح خطا جويا جديدا مع تل أبيب

كشفت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خطا جويا مباشرا جديدا يربط مدينة الدار البيضاء بتل أبيب.

وحسب بيان للشركة، سيتم إطلاق خطا جويا مباشرا بين الدار البيضاء وتل أبيب، اعتبارا من 13 مارس المقبل.

كما سيتم تشغيل هذا الخط أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المغرب.

أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة.

وحسب الشركة، يأتي هذا الخط الجوي الجديد استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بالكيان الصهيوني. التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي.

كما يهدف إطلاق هذا الخط، كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تقوم فيه وزيرة الاقتصاد للكيان الصهيوني، أورنا باربفاي، بزيارة رسمية إلى المغرب.

ووصلت باربفاي، الأحد، إلى المغرب، وتستمر زيارتها لأربعة أيام، تسعى من خلالها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.

ويوقع البلدان، الاثنين، اتفاقية “تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري”، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة بمسؤولين سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال في الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وتوقعت رويترز أن تزور باربفاي شركات مغربية تعمل في قطاعي النسيج والزراعة.

وتأتي هذه الزيارة، المقررة منذ فترة، بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر نوفمبر بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق. وذلك خلال زيارة غانتس، للرباط. ويتيح الاتفاق للمغرب الحصول على معدات صهيونية متطورة.

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