المغرب ينهي شوطه الأول متفوقا على مصر

أنهى المنتخب المغربي، شوطه الأول أمام منتخب مصر، ضمن ربع نهائي الكان، متفوقا في النتيجة بهدف نظيف.

ودخل المنتخب المغربي الشوط الأول من هذه المواجهة دون مقدمات، ما مكنه من الحصوا على ضربة جزاء في الدقيقة السادسة.

ونجح اللاعب سفيان بوفال، في تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح، ليمنح بذلك التقدم لمنتخب المغرب.

كما حاول رفقاء النجم محمد صلاح، العودة في النتيجة، في العددي من المناسبات لكن استماتت دفاع المغرب حرمتهم من ذلك.

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