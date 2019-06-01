“المغرب” يُقاطع كأس أمم إفريقيا بمصر !!

قرر الإتحاد المغربي لكرة القدم اليوم السبت مقاطعة منافسة كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر بعد فضيحة ملعب “رادس”.

وإجتمع رئيس الجامعة المغربية “فوزي لقجع” بأعضاء مكتبه أمسية اليوم لدراسة ماحدث في النهائي الإفريقي بين الترجي والوداد.

وتقرر بعد هذا الإجتماع:

1-مقاطعة المنتخب المغربي لكان مصر.

2-مقاطعة الأندية المغربية لمنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

3-تقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية “التاس”.

4-منع الحكام المغاربة من إدارة أي مقابلة إفريقية.