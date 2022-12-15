المغرب يُقدم احتجاجا رسميا للفيفا ضد حكم مواجهة فرنسا

قدمت الجامعة المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حكم مواجهة فرنسا.

حيث نشرت بيانا رسميا اليوم الخميس أكدت من خلاله تقديم احتجاج رسمي للفيفا على الحكم المكسيكي سيسار راموس.

واتهمت الجامعة المغربية الحكم بالتغاضي عن ركلتي جزاء لصالح المغرب في مواجهة الدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم قطر 2022.

كما استغربت من عدم تنبيه غرفة “الفار” للحكم الرئيسي في الحالتين المذكورتين.