المغرب يُقدم احتجاجا رسميا للفيفا ضد حكم مواجهة فرنسا
بقلم حواز عبد النور
قدمت الجامعة المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حكم مواجهة فرنسا.
حيث نشرت بيانا رسميا اليوم الخميس أكدت من خلاله تقديم احتجاج رسمي للفيفا على الحكم المكسيكي سيسار راموس.
واتهمت الجامعة المغربية الحكم بالتغاضي عن ركلتي جزاء لصالح المغرب في مواجهة الدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم قطر 2022.
كما استغربت من عدم تنبيه غرفة “الفار” للحكم الرئيسي في الحالتين المذكورتين.
🟥 #آخر_خبر | الاتحاد المغربي لكرة القدم @EnMaroc 🇲🇦 يؤكد في بيان له تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الدولي @fifacom_ar على الحكم المكسيكي سيسار راموس 🇲🇽 متهمة إياه بالتغاضي عن ركلتي جزاء ومستغربة من عدم تنبيه غرفة الفار له في الحالتين pic.twitter.com/v9xbXNFwwU
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 15, 2022
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