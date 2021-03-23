المغضوب عليهم من بلماضي يلقون الاعتراف في فرنسا !

لقي الثنائي المغضوب عليه من الناخب الوطني جمال بلماضي “زين الدين فرحات” و”أندي دولور” الاعتراف في فرنسا.

الحساب الرسمي لليغ 1 على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين بعد مرور 30 جولة من الدوري الفرنسي.

الترتيب تصدره النجم الدولي الجزائري لفريق مونبوليي أندي دولور مُناصفة مع مانفيس ديباي وبامبا ب9 تمريرات حاسمة.

هذا وتواجد الجزائري الآخر زين الدين فرحات جناح فريق نيم أولمبيك خلف هذا الثلاثي ب7 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن الثنائي أُبعد من قائمة الخضر المعنية بمواجهتي زامبيا وبوتسوانا ماطرح العديد من التساؤلات.