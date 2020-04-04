المغنية الأمريكية بينك تعلن اصابتها هي وابنها بكورونا

أعلنت المغنية الأمريكية أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم “بينك”، اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وغردت على حسابها بتويتر، أنها أجرت اختبارات أظهرت نتائجها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت بينك، على موقع التواصل الاجتماعى، إنها قضت مع ابنها أسابيع فى عزلة بعد الاختبارات الإيجابية، ولكن قبل بضعة أيام، كان لكلاهما نتائج الاختبار سلبية.

وأضافت “عندما بدأت الأعراض تظهر عليها هي وجيمسون البالغ من العمر 3 سنوات، قبل أسبوعين، كانا بالفعل يقبعان فى مكانهما”.

وكتبت “إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا في عدم جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع، إن الاختبارات يجب أن تكون متاحة أكثر لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا”.