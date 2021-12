المغنية الجزائرية آمال بانت تتعرض لهجوم عنصري

تعرضت المغنية الجزائرية آمال بانت لهجوم عنصري، حسب ما كشفت عنه في مقابلة مع مانو كاتشي. العضوة السابقة في لجنة تحكيم “Nouvelle Star”.

وقالت أمال بانت إنها لم تلق قبولا لدى الجمهور الفرنسي، رغم أنه كشف عنها برنامج “Nouvelle Star”. وأصبحت مغنية مشهورة بفضل ألقابها الرائدة مثل “Ma Philosophie” أو ألبومها الأخير “Vivante”. الذي حقق صدارة المبيعات في الأسبوع الأول من صدوره.

منذ ظهورها لأول مرة في In Search of the New Star، أثارت Amel Bent إعجاب لجنة التحكيم والمشاهدين المحبين للموسيقى. بصوتها الجميل وطابعها الموسيقي.

كما ساهمت مشاركتها في العرض الموسيقي “ذا فويس” كهيئة تحكيم في إضفاء الشعبية على مسيرته وتعزيز صورته. ومع ذلك لا تزال أمل بانت تعاني من العنصرية المستمرة حتى يومنا هذا.

وقررت الفنانة الجزائرية المولد، للمرة الأولى التحدث على التمييز العنصري والإهانات التي لا تزال تواجهها اليوم.

وكشفت آمال بانت أنه حتى اليوم لا يُقبل مكان المرأة المغربية في الصناعة السمعية البصرية.

ولدت أمل بانت لأم مغربية وأب جزائري، وهي فخورة جدًا بأصولها. لكن بعض المشاهدين أبدوا ملاحظات عنصرية ضد الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتذكرت المغنية إحدى الرسائل التي تلقتها على تويتر، حيث دعتها إلى المشاركة في “ذا فويس الجزائر”. لأن فرنسا لا تليق بها.

في مسيرتها المهنية التي دامت 17 عامًا، تلقت المغنية عديد الإهانات والتعليقات غير اللائقة التي تلقتها بصفتها جزائرية.

وعلى العكس من ذلك، تتحدث أمال بنت بفخر عن أصولها الجزائرية والمغربية وكذلك عن إيمانها الإسلامي.

وعلى الرغم من الخطب المعادية للإسلام التي أخذت مكانًا كبيرا في فرنسا، تؤكد أمل بنت أنها تربي أطفالها على الدين الإسلامي.

وقالت المغنية الجزائرية “الإسلام الذي غرس في داخلي معتدل جدًا، لكل شخص درجة إيمانه وممارسته”.