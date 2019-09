المغنية المغربية دنيا بطمة تدخل عالم التمثيل

View this post on Instagram

قريييييبا …. مسلسل من بطولتي أنا و الفنان @oussama_bastaoui @kalilabounaylat @mounafettouofficiel بعنوان #قلبي_نساك وبمشاركة فنانين كبار افتخر انني سأمثل إلى جانبهم قريبا على mbc5💥😎 #mbc_المغرب المسلسل انتاج شركة #med_production شركة كبيرة بامكانياتها وأعمالها الناجحة دايما و اشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام 💥 شكرا خاص اخي @ali.hamrarras سيناريو المبدعة #صديقة_عمر اخراج المخرج العبقري #إبراهيم_شكيري إشراف إدارة أعمالي @alturkproductions لي الشرف ان اتعامل مع هذا الطاقم المبدع💪🏻