المغنية المغربية دنيا بطمة تدخل عالم التمثيل

أعلنت المغنية المغربية، دنيا بطمة، عن دخولها عالم التمثيل، من خلال مسلسل مغربي جديد، سيعرض على قناة “mbc 5” الجديدة.
وكشفت الفنانة المغربية عن الخبر، من خلال صفحتها على موقع “الأنستغرام”، وكتبت: “قريبا مسلسل من بطولتي، بعنوان قلبي نساك”.
وأضافت دنيا بطمة: “المسلسل بمشاركة فنانين كبار افتخر أنني إلى جانبكم قريبا على قناة المغرب mbc 5 “.
وتابعت الفنانة: ” المسلسل من سيناريو المبدعة صديقة عمر، واخراج المخرج العبقري إبراهيم شكيري، لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع”.
View this post on Instagram
قريييييبا …. مسلسل من بطولتي أنا و الفنان @oussama_bastaoui @kalilabounaylat @mounafettouofficiel بعنوان #قلبي_نساك وبمشاركة فنانين كبار افتخر انني سأمثل إلى جانبهم قريبا على mbc5💥😎 #mbc_المغرب المسلسل انتاج شركة #med_production شركة كبيرة بامكانياتها وأعمالها الناجحة دايما و اشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام 💥 شكرا خاص اخي @ali.hamrarras سيناريو المبدعة #صديقة_عمر اخراج المخرج العبقري #إبراهيم_شكيري إشراف إدارة أعمالي @alturkproductions لي الشرف ان اتعامل مع هذا الطاقم المبدع💪🏻
التعليقات (0)