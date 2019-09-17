المغنية المغربية دنيا بطمة تدخل عالم التمثيل

أعلنت المغنية المغربية، دنيا بطمة، عن دخولها عالم التمثيل، من خلال مسلسل مغربي جديد، سيعرض على قناة “mbc 5” الجديدة.

وكشفت الفنانة المغربية عن الخبر، من خلال صفحتها على موقع “الأنستغرام”، وكتبت: “قريبا مسلسل من بطولتي، بعنوان قلبي نساك”.

وأضافت دنيا بطمة: “المسلسل بمشاركة فنانين كبار افتخر أنني إلى جانبكم قريبا على قناة المغرب mbc 5 “.

وتابعت الفنانة: ” المسلسل من سيناريو المبدعة صديقة عمر، واخراج المخرج العبقري إبراهيم شكيري، لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع”.