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المغنية سلمى كويرات تعود إلى جمهورها

فن وثقافة
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المغنية سلمى كويرات تعود إلى جمهورها
بقلم ليليا بن فرحات

أحيت المغنية سلمى كويرات، حفلا غنائيا سهرة أمس السبت مسجلة بذلك عودتها إلى جمهورها بعد عدة سنوات من الغياب.

و قد سجل الحفل المنظم بقاعة ابن زيدون لديوان رياض الفتح، عودة المغنية التي أدت مقاطع كلاسيكية من الغناء الجزائري بطبع الفلامينكو.
و افتتحت المغنية الحفل، بمقطع غنائي تكريما لروح المغني الراحل سامي الجزائري.
كما أدت بعض المقاطع من سجلها الغنائي لتقدم بعد ذلك مقطع من الموسيقى الكلاسيكية العالمية “بيسامي موشو”.
وهذا في طبعة جديدة تجمع بين النغمات الغجرية والشرقية.
وعرف برنامج الحفل إعادة مقاطع كلاسيكية من الغناء الجزائري في شكل الفلامينكو على غرار “وهران وهران” لأحمد وهبي و”السندو” لإيدير.

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