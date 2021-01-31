المغنية كاميليا جوردانا: أنا جزائرية وأفتخر بتاريخ بلادي وأجدادي المجاهدين

في غضون سنوات قليلة، رسخت كاميليا جوردانا نفسها على الساحة الموسيقية الفرنسية.

في بداية حياتها المهنية، عندما تم الكشف عنها في برنامج “Nouvelle Star”، عُرف عنها أنها متوسطة المستوى، وركزت على موسيقاها.

ثم مع مرور الوقت أكدت كاميليا نفسها أكثر فأكثر، واختارت موسيقى أكثر شخصية وملتزمة.

كاميليا جوردانا، والداها جزائريان، وواحدة من الفنانين القلائل الذين شاركوا في النقاش حول تقرير ستورا حول ذكرى الاستعمار والحرب الجزائرية.

وفي مقابلة أجرتها مع Le Nouvel Observateur، قدمت نفسها على أنها وريثة المقاومة الجزائرية.

وقالت “لدي هذا في الحمض النووي الخاص بي، وأجدادي الذين قاتلوا في جبهة التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال”.

وتابعت ” أنا جزائرية وأفتخر بتاريخ بلادي وأجدادي المجاهدين، وككل مواطن جزائري أنتظر اعتراف فرنسا بمجازرها إبان الاستعمار”.