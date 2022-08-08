المغير: أمن جامعة يحبط نقل وتهريب أزيد من 20 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر أمن المغير ممثلة في الشرطة القضائية لأمن دائرة جامعة.في عمليتين نوعيتين من إحباط عملية تهريب ونقل أزيد من 20 ألف قرص مهلوس. وحجز مركبتين وتوقيف شخصين.

العمليتان تعودان للاستغلال معلومات مؤكدة بنقل هذه السموم. ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف سياحة سياحية وحجز 8396كبسولة ومبلغ مالي معتبر.

أما العملية الثانية تم توقيف مركبة سياحية وحجز ما يفوق 12الف كبسولة. وتوقيف المتورط مبلغ مالي. وبعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.