المغير…أمن جامعة يحبط نقل وتهريب أزيد من 28 ألف قرص مهلوس

تمكن بحر هذا الأسبوع عناصر أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع الشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، في إحباط عمليات نقل وتهريب كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية موجهة للترويج تقدر ب28الف و425 كبسولة بريقابالين.

كما تم توقيف سبعة أشخاص متورطين تتراوح اعمارهم بين 22و48سنة، وحجز 6 مركبات تستعمل في عملية النقل والتخزين.

هذا وأنجزت الضبطية القضائية ملف قضائي ضد المتشبهين واحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.