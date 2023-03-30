المغير: أمن جامعة يحجز أدوية بيطرية مهربة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، في قضية نوعية من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأدوية البيطرية. كانت مخبأة داخل تجاويف شاحنة.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص في العقد الرابع من العمر. و حجز ما يناهز 6533 وحدة أو قارورة دواء.بالإضافة كذلك إلى 133 حقنة خاصة بالبيطرة من مختلف الأنواع و بلد المنشأ.

الضبطية القضائية أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه. عن تهمة تهريب بضاعة أجنبية باستعمال وسيلة نقل. تم بموجبه إحالته أمام الجهات القضائية المختصة.