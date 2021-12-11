المغير.. أمن جامعة يحجز أزيد من 143 ألف من مادة التبغ الترشق المقلدة

حجز عناصر أمن دائرة جامعة ولاية المغير، ازيد من 143 الف من مادة التبغ في عملية نوعية.

وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة ، تم خلالها توقيف شاحنة عبر الطريق الوطني رقم 03.

وبعد التفتيش لدقيق حجز 143750 وحدة من مادة التبغ الترشق شمة مقلدة مموهة بإحكام داخل صناديق للتمر.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.