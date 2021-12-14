المغير: أمن جامعة يحجز أزيد من 17 ألف قرص مهلوس ومشروبات كحولية

تمكن مصالح أمن دائرة جامعة بولاية المغير، في ثلاثة عمليات متفرقة من حجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال معلومات وبالتنسيق مع الشرطة القضائية في التحري والاستعلام. حيث تم في العملية الأول حجز شاحنة. وبعد اخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على 7950 كبسولة مؤثر عقلي.

كما تم في العملية الثانية وخلال سد أمني تم توقيف مركبة وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 9165 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالمقابل فإن العملية الثالثة وفي ذات اليوم تم حجز على متن شاحنة ذات مقطورة. بالإضافة كذلك إلى 4199 وحدة من المشروبات الكحولية. مع توقيف ثلاثة أشخاص في العمليات الثلاثة وتحويلهم على التحقيق.

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المغير.. أمن جامعة يحجز أزيد من 143 ألف من مادة التبغ الترشق المقلدة

حجز عناصر أمن دائرة جامعة ولاية المغير، أزيد من 143 الف من مادة التبغ في عملية نوعية.

وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة، تم خلالها توقيف شاحنة عبر الطريق الوطني رقم 03.

وبعد التفتيش لدقيق حجز 143750 وحدة من مادة التبغ الترشق شمة مقلدة مموهة بإحكام داخل صناديق للتمر. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

من جهتها تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن المغير، من توقيف شاحنة مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بعد ورود معلومات بنقلها المشروبات الكحولية.

وبعد التفتيش الدقيق تم العثور داخل مقطورة الشاحنة ومخبأة بإحكام على 25770 وحدة مشروبات كحولية مختلف الأحجام والانواع مغطاة باكياس الفرينة.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.