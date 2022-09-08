المغير.. أمن جامعة يحجز أكثر من مليون كبسولة ذخيرة 

احبطت عناصر الشرطة القضائية بأمن جامعة بأمن ولاية المغير عملية نقل وتهريب كميات جد معتبرة من عناصر الذخيرة من الصنف الخامس شعيلات أو كبسول الاشتعال ذات منشأ أجنبي.

وقدرت هذه الكمية الهائلة بمليون و 250ألف كبسولة اشتعال كانت مموهة بإحكام داخل صناديق خاصة بالخضر والفواكه.

كما تم توقيف المتورطين بعد استغلال معلومات واردة، فيما أنجزت الضبطية القضائية ملف إجراءات جزئية ضد المشتبه فيهما عن تهمة تهريب عناصر الذخيرة عن تهمة تهريب ذخيرة من الصنف الخامس، باستعمال وسيلة نقل وإحالهما أمام الجهات القضائية المختصة.