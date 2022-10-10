المغير: أمن جامعة يوقف شبكة ترويج الكوكايين

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة بالمغير بتوقيف شبكة إجرامية مكونة من شخصين تقوم بترويج الكوكايين وحجز 244 غرام من المواد الصلبة.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات استعلاماتية ليتم اصدار اذن بالتفتيش منزل احد المشبوهين بأحد أحياء مدينة جامعة. ليتم على الكوكايين مخبأ بأحكام داخل سرير نوم الغرفة الخاصة.

وبعد تواصل التحقيقات تم تحديد هوية المتورط الثاني والذي تم إيقافه. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.