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أخبار الجزائر

المغير: إحباط تهريب قرابة 263 ألف قرص من الفحم

بقلم عبد العالي رحومة
المغير: إحباط تهريب قرابة 263 ألف قرص من الفحم
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تمكنت شرطة المغير من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الفحم الصناعي الخاص بالشيشة أو البخور أجنبية الصنع.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قدرت الكمية بـ  262 ألف و 800 قرص فحم قادمة من إحدى الولايات الجنوبية بإتجاه ولايات الشرق الجزائري. أين تم توقيف شخص و حجز الشاحنة. بحاجز المراقبة المروري. من طرف أمن جامعة في عملية تفتيش روتينية الدقيقة. عثر على كميات كبيرة من الفحم الصناعي أجنبي الصنع قدرت بـ 262 ألف و 800 قرص فحم ، كانت مموهة تحت حزم من التبن .

الضبطية القضائية بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة. أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه ، أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة

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