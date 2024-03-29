المغير: إحباط تهريب قرابة 263 ألف قرص من الفحم

تمكنت شرطة المغير من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الفحم الصناعي الخاص بالشيشة أو البخور أجنبية الصنع.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قدرت الكمية بـ 262 ألف و 800 قرص فحم قادمة من إحدى الولايات الجنوبية بإتجاه ولايات الشرق الجزائري. أين تم توقيف شخص و حجز الشاحنة. بحاجز المراقبة المروري. من طرف أمن جامعة في عملية تفتيش روتينية الدقيقة. عثر على كميات كبيرة من الفحم الصناعي أجنبي الصنع قدرت بـ 262 ألف و 800 قرص فحم ، كانت مموهة تحت حزم من التبن .

الضبطية القضائية بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة. أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه ، أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة