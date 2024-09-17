المغير: إحباط تهريب 5040 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف شخصين

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، من إحباط عملية تهريب كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ 5040 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. مع توقيف شخصين و حجز مركبة تجارية استعملت في نقل هذه السموم.

وتعود تفاصيل العملية إلى قيام عناصر الحاجز التابع لأمن دائرة جامعة، بتكثيف مراقبة وتفتيش المركبات المستعملة للطريق الوطني رقم 03. بعد الاشتباه في إحدى السيارات التجارية كان على متنها شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر.

وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا، عُثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5040 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. كانت مخبأة و مموهة داخل غلاف أحد مقاعد المركبة. ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت الضبطية القضائية، بانجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.