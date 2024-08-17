المغير: إحباط تهريب 8340 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة من إحباط عملية تهريب كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ: 8340 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ مع توقيف شخص و حجز مركبة سياحية أستعملت في نقل هذه السموم.

تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر الحاجز التابع لأمن دائرة جامعة. بتكثيف مراقبة و تفتيش المركبات المستعملة للطريق الوطني رقم 03. بعد الإشتباه في إحدى السيارات، التي كان في قيادتها شخص في العقد الثالث من العمر. بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 8340 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. كانت مخبأة و مموهة داخل واقي الصدمات الخلفي. ليتم حجزها و تحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.