المغير: إحباط عملية تهريب 4800 قرص مهلوس وتوقيف مروّجيها

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير بحر هذا الأسبوع، من إحباط عملية تهريب كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ : 4800 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع توقيف شخصين و حجز مركبة تجارية أستعملت في نقل هذه السموم.

تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر الحاجز التابعين للمصلحة الولائية للأمن العمومي و كتيبة التدخل السريع. بتكثيف مراقبة و تفتيش المركبات المستعملة للطريق الوطني رقم 03. بعد الاشتباه في إحدى المركبات التجارية قادمة من إحدى الولايات الجنوبية. كان على متنها شخصين في العقد الثالث من العمر.

وفور بدء عملية التفتيش، حاول أحد المشتبه فيهما الفرار و بحوزته كيس بلاستيكي ليتم توقيفه مباشرة من طرف عناصر الحاجز. و بعد تفتيش الكيس عثر بداخله على 32 علبة تحتوي كمية من المؤثرات العقلية قُدرت بـ: 4800 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. ليتم حجزها و تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الولاية لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية، قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.