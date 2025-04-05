المغير.. إحباط محاولة تهريب 7485 قرص مهلوس على متن دراجة نارية

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام باسطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة خلال دورية ميدانية مع نصب حاجز ميداني من إحباط محاولة تهريب 7485 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ مخبأة داخل حقيبة رياضية لشخص كان على متن دراجة نارية.

العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب بكل أشكاله وحماية الاقتصاد الوطني، وبالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، و كذا أفراد الدرك الوطني.

واسفرت عن حجز الدراجة النارية التي استعملت في التهريب و توقيف الشخص و احالته على الجهات القضائية المختصة.

تعكس هذه العملية المستوى العالي من اليقظة والتنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية، مما يعزز جهود الدولة في التصدي لكافة أشكال التهريب، خاصة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن وإستقرار الوطن.