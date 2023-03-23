المغير: إحباط نقل وتهريب أزيد من 13 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، في عمليتين نوعيتين من إحباط عملية تهريب أزيد من 13 ألف قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف ثلاثة أشخاص.

كما أسفرت العمليتين على توقيف ثلاثة أشخاص وحجز ما مجموعه 13859 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. و حجز مركبتين سياحيتين إستعملتا في عملية نقل وتهريب هذه السموم.

الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة أنجزت ملفين مستقلين ضد المشتبه فيهم. سيتم بموجبهما إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.