المغير: إحتراق 300 نخلة وإنقاذ آلاف النخيل بمزارع سيدي خليل

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بقار عزالدين بالمغير، من أجل إطفاء حريق غابات النخيل ببلدية سيدي خليل بالمكان المسمي، غابة الشيخ بقرية عين الشيخ.

العملية سخرت لها 3 شاحنات حرائق الغابات خفيفة ccfl تابعة للرتل المتنقل الوادي وهذا في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المديرية العامة للحماية المدينة.

حيث قامت بتدعيم قطاع التدخل بالاليات المذكورة خلال فترة الصيف، تمت عملية الإطفاء تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية المغير.

أسفر الحريق عن احتراق 200 نخلة إحتراق كلي و100 نخلة إحتراق جزئي وإنقاذ 5700 نخلة مثمرة.