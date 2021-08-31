المغير.. إختفاء أم وطفلها في ظروف غامضة

تعرف ولاية المغير خلال اليومين الفارطين حالة طوارىء، بعد الاختفاء الغامض لربة بيت وأم لثلاثة أبناء، من منزلها بحي المجاهدين بالعالية ببلدية المغير.

واختفت الأم سماح بوزاهر والتي تبلغ من العمر 29 سنة عن الانظار بدون سابق انذار، وأخذت معها الإبن الأصغر يوسف الذي لم يتجاوز السنة وخمسة أشهر من العمر.

ويروي زوج السيدة المفقودة، للنهار اونلاين، إن ظروف حياتهم مستقرة ويعيشون في تفاهم واستقرار مع أبناءه الثلاث، وان زوجته كانت في زيارة لأهلها وعادت بنفسية جيدة.

ليتفاجأ الزوج أول أمس بعد الخروج للعمل في غابات النخيل، وعودته للمنزل، بإختفاء زوجته، رغم أنها كانت في الأيام العادية لا تخرج دون إذنه.

وخلفت الحادثة حالة من الفزع، خاصة لدى الابناء الذين افتقدوا والدتهم، وناشدت العائلة كل الجزائريين بالابلاغ عن أي َمعلومة للوصول للأم والإبن.

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