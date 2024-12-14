المغير: إنقاذ 7 أشخاص في حريق منزل

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة ولاية المغير لأجل حريق غرفة داخل منزل ذو طابق أرضي بحي المجاهد بقرية الشوشة بلدية سيدي عمران.

وتم إسعاف 7 أشخاص يقطنون بالمنزل تتراوح أعمارهم بين 55 سنة وعامين سنوات يعانون من صعوبة في التنفس و حالات صدمة تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ثم اجلائهم من طرف مصالحنا لمستشفى سيدي عمران.

حيث خلف الحريق إحتراق كلي للغرفة بمحتوياتها بالإضافة إلى الرواق.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره لباقي المنزل والمنازل المجاورة.