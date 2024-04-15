المغير.. اجلاء 21 شخصا وشفط المياه الزائدة في 57 عملية

أكد المقدم رزقي بولبيار مدير الحماية المدنية لولاية المغير، انه بعد تلقى النشرة الإخبارية للأحوال الجوية، والاظطربات التي شاهدتها المنطقة، قام والي الولاية نحيلة لعرج بتنصيب خلية أزمة، التابعة تحت إشراف وبحضور رؤوساء المقاييس.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الأولية اللازمة للسيطرة على الوضع، وتوفير جميع الامكانيات المادية والبشرية.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بالمغير خلال ايام هطول الأمطار بإنقاذ واجلاء 21شخص رفقة مصالح الدرك الوطني بسيدي خليل.

بالإضافة إلى عمليات شفط المياه على مستوى على مختلف بلديات الولاية التسعة، أين تدخلت بـ15تدخلا بعاصمة الولاية.و42 عملية للشفط على مستوى دائرة جامعة والتي يتواصل فيها عملية الشفط متواصلة.

كما تم تغطية وضع مراقبة على مستوى وادي ايتل بلدية اسطيل بعد فيضان الوادي ومنه تسهيل وتوجيه المركبات من المرور والإشراف عليها.

كما تم تنصيب نقطة مراقبة تحسبا لفيضان واد رتم. وأكد ذات المتحدث ان الوضع متحكم به الا في بعض النقاط التي تعرف تراكم المياه وأعوان يسابقون الزمن من أجل امتصاص المياه واعادة الطرقات لوضعها الطبيعي.