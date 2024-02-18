المغير..  احباط تهريب قرابة 14 الف كبسولة “بريقابالين”

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ13740 ألف كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ مع توقيف شخصين وحجز مركبة سياحية أستعملت في نقل هذه السموم.

وتعود تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر الحاجز التابع لأمن دائرة جامعة، بتكثيف مراقبة وتفتيش المركبات المستعملة للطريق الوطني رقم 03.

وبعد الإشتباه في إحدى السيارات، التي كان في قيادتها شخص في العقد الخامس من العمر.

وبعد تفتيشها عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت : بـ 13 ألف 740 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل عجلتين إحتياطيتين خاصتين بالمركبة.

ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الولاية لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة والتحري مع المشتبه فيه تم الوصل إلى تحديد هوية طرف ثان ثبت ضلوعه في القضية.

وبعد إستصدار إذن النيابة العامة تم توقيفه في ظرف وجيز و حول إلى المصلحة لاتخاذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنحة، جنحة تهريب مواد صيدلانية بطريقة غير مشروعة بإستعمال وسيلة نقل، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.