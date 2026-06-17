المغير: الأمن يسترجع مجوهرات مسروقة ويوقف الفاعل

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المغير في ظرف وجيز، من توقيف شخص على إثر قيامه بالسرقة من داخل مسكن. طالت مصوغات من المعادن الثمينة (مجوهرات) ملك لأحد المواطنين بمدينة المغير. وتم استرجاع كل المسروقات.

تفاصيل القضية تعود لبحر الأسبوع المنصرم، على إثر تقدم أحد المواطنين لمقر أمن الولاية، من أجل تقييد شكوى. نتيجة تعرضه للسرقة من داخل مسكنه بمدينة المغير من طرف مجهول، طالت مصوغات من المعدن الثمين الأصفر و الأبيض (مجوهرات).

على الفور فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، من خلال تكثيف الأبحاث و التحريات وجمع المعلومات. أفضت في ظرف وجيز إلى تحديد هوية الفاعل ومكان تواجد المصوغات

التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير و الحصول على إذن بتفتيش المنزل، مكّن عناصر المصلحة من تم توقيف المشتبه فيه و استرجاع كل المسروقات. وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

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