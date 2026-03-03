المغير: الأمن يضبط أزيد من 34 ألف قرص مهلوس

تمكنت شرطة المغير ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من ضبط 34150 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع توقيف ثلاثة أشخاص و توقيف مركبة سياحية تستعمل في تهريب هذه السموم.

العملية نفذت بعد تحريات ميدانية مكثفة، مكنت محققي المصلحة من رصد نشاط مشبوه لمجموعة أشخاص يقومون بتهريب المؤثرات العقلية و تخزينها داخل بستان أحدهم. أين وضعت خطة أمنية محكمة أفضت إلى مداهمة المكان مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 34150 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

العملية مكنت كذلك من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة. وحجز المركبة السياحية المستعملة في تهريب و نقل هذه السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور