المغير: الأمن يطيح بشبكة لنقل المؤثرات العقلية وحجز 27 ألف قرص

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة بولاية المغير، في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة ونقل وتهريب المؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز أزيد من 27 ألف قرص مهلوس. وأسفرت العملية النوعية من توقيف 3 أشخاص متورطين. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبتين ومبالغ مالية.

كما تم بعد إستكمال كامل الإجراءات القانونية، تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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حجز أزيد من 39 ألف قرص مهلوس بالمغير

تمكن أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، من حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمهلوسات. خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.

وتعود تفاصيل العمليتين إلى استغلال معلومات حول عزم الموقوفين نقل كمية من المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية على متن مركبتين. ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 39300 قرص.

كما تم حجز المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل المركبتين ومموهة بمستلزمات صنع الحلويات.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.