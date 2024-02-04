المغير.. الأمن يطيح بمروج مخدرات بسيدي عمران ببلدية جامعة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة جامعة، من الإطاحة بأحد الأشخاص يقوم يترويج المخدرات وسط مدينة سيدي عمران بلدية جامعة.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة ، مفادها قيام أحد المجرمين بتسميم شباب مدينة سيدي عمران ببيع المخدرات لهم من نوع الكيف المعالج.

وبعد وضع خطة ميدانية و الترصد لهذا الأخير ، تمكن ذات العناصر بعد تدخلهم بكل إحترافية من توقيف المعني الذي يبلغ من العمر 41 سنة ينحدر من نفس المنطقة.

كما تم ضبط علبة سجائر بالقرب منه قام المعني برميها بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة ، أين عثر بداخلها على 65 قطعة” مرود” من المخدرات نوع كيف معالج، بوزن إجمالي يقدر بـ 33 .35 غرام ملفوفة و مهيأة و معدة للبيع والترويج.

الضبطية القضائية بالتنسيق وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة،أعدت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه عن تهمة حيازة المخدرات كيف معالج بغرض البيع و الترويج سيتم بموجبه إحالة المعني على الجهات القضائية المختصة .